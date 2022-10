„Dieses Urteil macht mich völlig fassungslos“

Der Oberste Gerichtshof hat seine Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Vergewaltigungsurteil abgewiesen. Der Schuldspruch ist damit rechtskräftig. Höckner, dem vorgeworfen wurde, die Ex-Amtsleiterin zweimal sexuell belästigt, dreimal vergewaltigt und am Schluss auch noch verleumdet zu haben, wurde im Oktober 2021 in Wels zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das (vorerst) letzte Wort in der Causa hat nun das Oberlandesgericht Linz. Nach Berufungen von Höckner und der Staatsanwaltschaft muss es über die Höhe der Strafe entscheiden.