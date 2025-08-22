Wiener Polizeichef: „Meist syrische Täter“

Gewaltkriminalität bleibt in Wien eine Herausforderung: Während die Polizei eine Aufklärungsquote von 75 Prozent verzeichnet, kommt es auch in Waffenverbotszonen immer wieder zu Attacken. Damit diese Wirkung zeigen, müsse man sie regelmäßig kontrollieren, so Pürstl.
Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hat am Freitag vor Medienvertretern betont, dass Waffenverbotszonen dann wirken, wenn auch entsprechend kontrolliert wird. Gleichzeitig sprach er sich einmal mehr für ein generelles Waffentrageverbot aus und sagte, er habe Signale erhalten, dass ein solches im Herbst gemäß Regierungsprogramm in ein Gesetz gegossen wird. „Mir hat bisher noch niemand erklären können, warum er mit einem Messer durch die Gegend rennen muss“, so Pürstl.
Mehrere Attacken im August
Hintergrund des Pressegesprächs waren sechs Messerattacken im August mit teils lebensgefährlich Verletzten, die allesamt geklärt wurden, wie der Leiter des Ermittlungsdienstes im Landeskriminalamt, Gerhard Winkler, ausführte. Eine davon ereignete sich in der Waffenverbotszone in Favoriten, neben dem Praterstern in der Leopoldstadt und dem Yppenplatz in Ottakring. Gerade die Favoritner Zone, die unter anderem den Keplerplatz und den Reumannplatz umfasst, nannte der Polizeipräsident als ein Beispiel, dass solche Maßnahmen wirken.
Rückgang der Straftaten in Favoritner Verbotszone
Im Gebiet der Waffenverbotszone Favoriten, die seit Ostern 2024 in Kraft ist, habe es von 2023 auf 2024 einen relativ starken Anstieg der Gewaltkriminalität gegeben. Deshalb habe man die Verbotszone erlassen. Bis zum Sommer des Vorjahres stiegen die Werte noch einmal stark an, was laut Pürstl und Winkler auf Revierstreitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen Vertretern der tschetschenischen und der syrischen Community zurückzuführen gewesen sein dürfte. Im Mai bis Juli 2025 verzeichnete die Polizei einen Rückgang der Anzeigen wegen Gewaltdelikten in der Waffenverbotszone um rund zehn Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024, als es Spitzenwerte bei diesen Anzeigen gab.
Kontrolle der Verbotszonen sei essenziell
„Die Kurve ist also abgeflacht oder sogar im Sinken“, sagte Pürstl. Es sei aber noch zu früh zu sagen, dass dies eine dauerhafte Entwicklung sei. Den Zeitraum der drei Monate habe man als Vergleich herangezogen, weil wegen der angenehmen Temperaturen mehr Menschen im öffentlichen Raum seien und es da auch die meisten Straftaten gebe. „Klar ist: Verordnen allein bringt nichts, man muss die Waffenverbotszonen auch kontrollieren“, betonte der Polizeipräsident. Und es brauche eine funktionierende Kriminalpolizei, die für die Aufklärung und Ahndung der verübten Gewalttaten sorge.
75 Prozent Aufklärungsquote bei der Gewaltkriminalität
Winkler verwies auf eine Aufklärungsquote von 75 Prozent bei Gewaltkriminalität in Wien. Er erklärte, erster Ermittlungsansatz sei stets die mögliche Täter-Opfer-Beziehung. Ein kooperierendes Opfer sei hilfreich, doch oft nicht gegeben. „In vielen Fällen kennt das Opfer den Täter, verschweigt uns das aber – etwa aus Angst vor Selbstjustiz oder weil Revierstreitigkeiten unter Suchtmittelverkäufern dahinterstehen.“ Vertreter dieses Milieus würden selten mit der Polizei kooperieren, teils verschwänden Opfer sogar aus dem Krankenhaus vor einer Einvernahme. Winkler betonte zudem wie der Polizeipräsident die Bedeutung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum.
Wir haben es vermehrt mit syrischen Tätern zu tun, da gibt es nichts zu beschönigen.
Gerhard Pürstl
Viele Syrer mit Messer
Pürstl räumte ein, dass vor allem einige Vertreter der syrischen Community die Polizei vor Herausforderungen stelle. Die weitaus meisten Waffen – und da vor allem Messer – werden syrischen Staatsbürgern abgenommen. In der kurzen Zeit, in der die Verbotszone am Yppenplatz in Kraft ist, wurden fünf Syrern und zwei österreichischen Staatsbürgern verbotene Gegenstände abgenommen. In der Favoritner Zone lagen in den Monaten Mai bis Juli ebenfalls syrische Staatsbürger mit 33, denen verbotene Gegenstände abgenommen wurden, auf Platz eins. An zweiter Stelle befanden sich auch hier die Österreicher, mit neun.
„Werden sich das Messertragen nicht freiwillig abgewöhnen“
„Wir haben es vermehrt mit syrischen Tätern zu tun, da gibt es nichts zu beschönigen“, sagte Pürstl und meinte, es sei auch eine Frage der Sozialisierung im Herkunftsland. Das Messertragen ihnen hierzulande abzugewöhnen, werde nicht nur mit Freiwilligkeit gehen. Kontakte in die syrische Community versuche die Polizei natürlich zu knüpfen, die Exekutive sei hier aber nur ein kleines Rädchen. Anzeichen für eine sich etablierende Clan-Kriminalität sehe er nach den beendeten Auseinandersetzungen zwischen Menschen syrischer und tschetschenischer Herkunft aber nicht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.