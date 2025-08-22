Wiener Polizeichef: „Meist syrische Täter“

Rückgang der Straftaten in Favoritner Verbotszone

Im Gebiet der Waffenverbotszone Favoriten, die seit Ostern 2024 in Kraft ist, habe es von 2023 auf 2024 einen relativ starken Anstieg der Gewaltkriminalität gegeben. Deshalb habe man die Verbotszone erlassen. Bis zum Sommer des Vorjahres stiegen die Werte noch einmal stark an, was laut Pürstl und Winkler auf Revierstreitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen Vertretern der tschetschenischen und der syrischen Community zurückzuführen gewesen sein dürfte. Im Mai bis Juli 2025 verzeichnete die Polizei einen Rückgang der Anzeigen wegen Gewaltdelikten in der Waffenverbotszone um rund zehn Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024, als es Spitzenwerte bei diesen Anzeigen gab.