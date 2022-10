Pkw war seit Ende September als gestohlen gemeldet

Im Zusammenhang mit dem am vergangenen Wochenende in Wien-Floridsdorf niedergebrannten Supermarkt deuten immer mehr Hinweise darauf hin, dass das Feuer nicht dem Geschäft galt, sondern dem Auto. Der Pkw, der vor dem Supermarkt angezündet wurde, war nämlich am 27. September als gestohlen gemeldet worden.