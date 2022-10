MMA-Kämpfer springt aus Fliegern: „Macht süchtig!“

Wie sich die MMA-Szene in wenigen Worten beschreiben lässt? Extrem hart, extrem spektakulär - und voller extremer Typen! Einer davon ist Rene Wollinger, der am Samstag bei der Cage Fight Series 12 (Vorkämpfe ab 18 Uhr live auf krone.at+) in Premstätten bei Graz zuschlägt. Der Steirer ist ein echter Tausendsassa, liebt das Risiko - auch abseits des Käfigs.