Asyl-Krise: „Österreich wird absaufen!“

Der niederösterreichische Landesrat für Asyl und Integration, Gottfried Waldhäusl (FPÖ), teilt in der Diskussionsrunde mit Katia Wagner ordentlich aus. Wenn Österreich es in Sachen Asyl-Krise nicht schaffe, „den Damm dicht zu bekommen, wird Österreich absaufen“, so Waldhäusl. Wir seien „mittendrin in einer neuen Flüchtlingswelle“, denn so viele Asylanträge hätte es noch nie gegeben …