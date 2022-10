Person auf Westautobahn von Pkw erfasst

Der Unfall ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Villach zwischen den Abfahrten Flughafen und Wals. Im dortigen Baustellenbereich erfasste ein Pkw gegen 7.30 Uhr eine Person. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem First Responder und einem Notarztfahrzeug vor Ort. Die schwerverletzte Person wurde nach der medizinischen Erstversorgung in den Schockraum des Salzburger Uniklinikums eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Im Frühverkehr kam es durch den Unfall zu Verzögerungen.