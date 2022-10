In Slowenien steigen regulierte Spritpreise wieder

Auch in Kroatien steigen am Dienstag die regulierten Preise, nachdem die Regierung diesmal laut Medienberichten nicht interveniert hat. Ab Dienstag wird ein Liter Diesel 13,44 Kuna (1,78 Euro) kosten. Umgerechnet in Euro ist das um 15 Cent mehr als bisher. Der Preis für Normalbenzin steigt auf 11,10 Kuna (1,47 Euro), um 5 Cent mehr. Anders als in Slowenien gelten in Kroatien die regulierten Preise auf allen Tankstellen.