„Habe Rushdie angegriffen, weil er Islam hasste“

Im exklusiven Interview mit der „New York Post“ erläuterte der in New Jersey geborene 24-Jährige die Gründe, die ihn dazu veranlassten, Rushdie anzugreifen. „Er hat den Islam, den islamischen Glauben, das Wertesystem angegriffen. Er ist kein guter Mensch. Ich mag ihn überhaupt nicht“, sagte der junge Mann. Er hatte am vergangenen Freitag zehnmal auf den Schriftsteller eingestochen, bevor dieser auf einer Veranstaltung in Chautauqua im US-Staat New York zu sprechen begann.