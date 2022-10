Pöltl glänzt bei Spurs-Erfolg mit Double-Double

Die Entscheidung in dem Duell fiel erst im Schlussabschnitt. Beim Stand von 92:90 aus ihrer Sicht legten die Spurs einen 10:0-Run binnen zweieinhalb Minuten auf das Parkett. Pöltl verzeichnete in dieser Phase vier Punkte, fünf Rebounds und einen Block. Die 76ers, die nach drei Spielen noch immer sieglos sind, kamen in der Folge nicht mehr näher als auf sechs Zähler heran. Auch 40 Punkte und 13 Rebounds von Joel Embiid reichten nicht zum ersten Saisonerfolg. James Harden blieb mit zwölf Zählern blass.