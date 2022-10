Prorussische Verwaltung: Rückzug aus Cherson

Kurz davor vermeldeten die prorussischen Behörden noch den Beginn der Evakuierung von Zivilisten aus der Region. Die Menschen wurden mit Fähren über den Fluss Dnipro auf die andere Seite gebracht. Zivilisten ist es für die kommenden sieben Tage nicht gestattet, die Region zu betreten. 5000 Menschen wurden in den vergangenen beiden Tagen bereits aus dem Gebiet gebracht. Insgesamt sollen „etwa 50.000 bis 60.000“ Menschen über den Fluss in russisch besetztes Territorium gebracht werden. Dies werde etwa sechs Tage in Anspruch nehmen, so Saldo.