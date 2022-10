Schmuddelshow in der „So sind wir nicht“-Republik

Wir haben eine innenpolitische Krise in Österreich. Wieder einmal. Das politische Personal von früher und einige verbliebene Restposten unterhalten die Republik seit Tagen mit einer grandiosen Schmuddelshow. Aber sind wir uns doch ehrlich: Angesichts der großen Krisen in der Welt unterhalten wir uns doch auch gerne unter unserem Niveau. Kurz: Österreich steht nicht vor dem Untergang, die Demokratie ist nicht am Ende, die Enttäuschung über diese Regierungsleute und ihre Vorgänger hält sich in Grenzen. Wer sich mehr von ihnen erwartet hatte, ist selbst schuld. Was uns jetzt geboten wird, ist bloß eine Farce aus San Dementia.