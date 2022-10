Nach Feuerwehr-Übung wurde Brand bittere Realität

Kaum ein Fall zeigt wohl besser, wie wichtig das Trainieren konkreter Szenarien für die Feuerwehr ist, als jener in Hoheneich im Bezirk Gmünd. In dem 1400-Seelen-Ort war im Sommer im Rahmen einer Unterabschnittsübung ein Dachstuhlbrand am Hausberg simuliert worden. Das Besondere: Die Gegend liegt sehr abgelegen, die Versorgung mit Löschwasser ist daher sehr problematisch.