Von Lkw erfasst: Pensionistin in Lebensgefahr

Dienstagfrüh ist es in Wien-Donaustadt zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Eine 76-jährige Fußgängerin wurde von einem Lkw erfasst und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.
An der Kreuzung Wagramer Straße/Martin-Gaunersdorfer-Gasse wollte der Lkw-Lenker von der Martin-Gaunersdorfer-Gasse nach links in die Wagramer Straße einbiegen. Zur selben Zeit überquerte jedoch auch die Frau den Zebrastreifen.
Pensionistin in Lebensgefahr
Kurz darauf kam es zur Kollision. Die Pensionistin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.
