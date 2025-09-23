Mit E-Moped geflüchtet: Waffenraub in Wien

Am „Rasen der Tränen“ ohne den Spielmacher
In der Nacht auf Dienstag ist es in Wien-Floridsdorf zu einem brutalen Überfall gekommen. Zwei Unbekannte forderten einen 43-Jährigen auf, Bargeld herzugeben. Als er sich weigerte, zog einer der beiden eine Waffe und bedrohte ihn.
Der Überfall passierte kurz nach 22 Uhr, als zwei Männer auf einem E-Moped den 43-Jährigen ins Visier nahmen und ihn attackierten. Schließlich übergab das Opfer den beiden Unbekannten seine Tasche mit Bargeld.
Fahndung bislang erfolglos
Die Männer nahmen das Geld heraus, warfen die Tasche auf den Boden und flüchteten mit ihrem E-Moped in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
