Zwei unbekannte Männer

Mit E-Moped geflüchtet: Waffenraub in Wien

Wien
23.09.2025 12:29
Zwei Männer auf einem E-Moped attackierten einen 43-Jährigen. Eine eingeleitete Fahndung lief ...
Zwei Männer auf einem E-Moped attackierten einen 43-Jährigen. Eine eingeleitete Fahndung lief bislang ohne Erfolg.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

In der Nacht auf Dienstag ist es in Wien-Floridsdorf zu einem brutalen Überfall gekommen. Zwei Unbekannte forderten einen 43-Jährigen auf, Bargeld herzugeben. Als er sich weigerte, zog einer der beiden eine Waffe und bedrohte ihn.

Der Überfall passierte kurz nach 22 Uhr, als zwei Männer auf einem E-Moped den 43-Jährigen ins Visier nahmen und ihn attackierten. Schließlich übergab das Opfer den beiden Unbekannten seine Tasche mit Bargeld.

Halsketten weggerissen
Raub-Serie auf Scooter: Polizei bittet um Hinweise
23.09.2025

Fahndung bislang erfolglos
Die Männer nahmen das Geld heraus, warfen die Tasche auf den Boden und flüchteten mit ihrem E-Moped in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

