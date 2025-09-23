Miedler feiert mit Cabral zweiten Saisontitel

Der neunte Karriere-Doppel-Titel bedeutet für Miedler gleichzeitig auch ein neues Hoch in der Weltrangliste, der sich von Rang 28 aus ein paar Plätze nach vorne verbessern wird. Vor dem Triumph in Gstaad hatte der 29-Jährige all seine bisherigen sieben Doppeltitel an der Seite von Landsmann Alexander Erler geholt, darunter auch zwei in Wien.