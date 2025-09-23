Miedler feiert mit Cabral zweiten Saisontitel

Der Niederösterreicher Lucas Miedler hat bei den Hangzhou Open mit seinem portugiesischen Tennis-Doppelpartner Francisco Cabral den zweiten ATP-250er-Titel der Saison gewonnen. Im Finale setzte sich das topgesetzte Duo am Dienstag mit 6:4,6:4 gegen die kolumbianisch-niederländische Paarung Nicolas Barrientos/David Pel durch.
Nach dem Coup in Gstaad und der knappen Finalniederlage in Winston-Salem gelang nun im dritten Anlauf der zweite gemeinsame Saisonerfolg.
Der neunte Karriere-Doppel-Titel bedeutet für Miedler gleichzeitig auch ein neues Hoch in der Weltrangliste, der sich von Rang 28 aus ein paar Plätze nach vorne verbessern wird. Vor dem Triumph in Gstaad hatte der 29-Jährige all seine bisherigen sieben Doppeltitel an der Seite von Landsmann Alexander Erler geholt, darunter auch zwei in Wien.
Kommentare
