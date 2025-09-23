Raub-Serie auf Scooter: Polizei bittet um Hinweise

Frauen bei Attacke verletzt

Nur wenige Tage später, am 27. Juni, erwischte es eine 53-Jährige. Auch sie wurde verletzt, als ihr der Täter die Kette vom Hals riss. Am 16. Juli packte er eine 56-Jährige am Hals und raubte ihr ebenfalls den Schmuck. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon.