Trauer in Kroatien

Tennis-Legende Nikola Pilic (86) ist tot

Tennis
23.09.2025 12:19
Nikola Pilic ist tot.
Nikola Pilic ist tot.(Bild: AFP/AFP PHOTO JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Die Tennis-Welt trauert um Nikola „Niki“ Pilic. Der ehemalige Tennisspieler und Trainer ist im Alter von 86 Jahren in seiner Heimatstadt Opatija gestorben, wie der nationale Tennisverband am Dienstag bekannt gab.

1970 hatte Pilic gemeinsam mit Pierre Barthes im Doppel die US Open gewonnen, drei Jahre später schaffte er es bei den French Open ins Einzelfinale, wo er sich jedoch Ilie Nastase geschlagen geben musste. 

Drei Titel mit Deutschland
Noch erfolgreicher verlief Pilic‘ Trainer-Karriere. 16 Jahre lang war der Kroate als Teamchef des deutschen Davis-Cup-Teams tätig, mit dem er an der Seite von Boris Becker drei Titel feiern durfte.

2005 gewann Nikola Pilic mit Kroatien den Davis Cup.
2005 gewann Nikola Pilic mit Kroatien den Davis Cup.(Bild: AFP/AFP PHOTO/JOE KLAMAR )

Später wechselte Pilic zum kroatischen Team, mit dem er 2005 ebenfalls den Davis Cup gewinnen konnte. Bei Serbiens Triumph 2010 saß er als Berater in der Box. 

