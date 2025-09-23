Vorteilswelt
Wenige Wochen im Amt

LASK-Coach justament nach Derby-Sieg vor dem Aus!

Fußball National
23.09.2025 12:09
João Sacramento
João Sacramento(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Paukenschlag beim LASK: Die in den vergangenen Jahren ohnehin immer wieder mit Trainerwechseln auffällig gewordenen Oberösterreicher und ihr erst vor der Saison geholter Coach João Sacramento gehen womöglich in Kürze getrennte Wege! Und das nach dem Derby-Sieg vom Wochenende ...

Anders als zuletzt soll es sich diesmal aber um keinen Rauswurf durch den Klub handeln, sondern vielmehr um einen Akt der „Heimkehr“ für den 36 Jahre alten Portugiesen. Denn Sacramento folgt offenbar dem Ruf seines Mentors und Förderers José Mourinho, der vorige Woche zum neuen Trainer von Benfica Lissabon bestellt worden war – und seinen jungen Landsmann beim portugiesischen Top-Klub als Assistent haben möchte.

José Mourinho und João Sacramento bei Tottenham
José Mourinho und João Sacramento bei Tottenham(Bild: AFP/APA/Adrian DENNIS)

Allererster Posten als Cheftrainer
Sacramento, der als Co-Trainer von Mourinho bei Tottenham Hotspur und AS Rom gewirkt hatte, war erst seit dem 1. Juli beim LASK in Amt und Würden – sein allererster Posten als Cheftrainer. Denn abseits seiner Tätigkeit als Assistent von Mourinho war er auch bei OSC Lille und PSG in Frankreichs Ligue 1 sowie in Katar bei Al-Duhail SC als „Co“ engagiert.

João Sacramento
João Sacramento(Bild: GEPA)

„Ich hoffe, dass sie wachsen!“
Übrigens: Noch am Sonntag hatte Sacramento nach dem Derby-Sieg gegen den FC Blau-Weiß Linz betont, wie sehr er an seine Mannschaft und den gemeinsam mit ihr eingeschlagenen Weg glaubt. „Das ist eine junge Gruppe und ich hoffe, dass sie wachsen.“ Nach einem vorzeitigen Aus seiner Zeit beim LASK, an den er vertraglich an und für sich bis Sommer 2027 gebunden ist (war?), klang das nicht unbedingt ...

