LASK-Coach justament nach Derby-Sieg vor dem Aus!

„Ich hoffe, dass sie wachsen!“

Übrigens: Noch am Sonntag hatte Sacramento nach dem Derby-Sieg gegen den FC Blau-Weiß Linz betont, wie sehr er an seine Mannschaft und den gemeinsam mit ihr eingeschlagenen Weg glaubt. „Das ist eine junge Gruppe und ich hoffe, dass sie wachsen.“ Nach einem vorzeitigen Aus seiner Zeit beim LASK, an den er vertraglich an und für sich bis Sommer 2027 gebunden ist (war?), klang das nicht unbedingt ...