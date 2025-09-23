Klartext von Marc Janko: „Es ist so scheinheilig!“

„Auch Sportler haben eine politische Meinung. Die sollen sie schon vertreten“, stellt Schmidt dabei klar. Sie wünsche sich, dass wichtige Debatten nicht an Athleten vorbeigeführt würden. „Für mich wird dem Sportler zu viel zugemutet. Es wird eine Moralkeule geschwungen, der man selbst nicht gerecht wird – wenn man dann an so manchen Deal denkt, der Wochen später offiziell wird. Es ist so scheinheilig. Lasst die Sportler in Ruhe“, forderte unterdessen Janko, der dafür viel Applaus erntete.