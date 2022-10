Ungerank zwar Top Ten, verpasst aber Olympia-Quali

Nadine Ungerank hat am Freitag bei den Weltmeisterschaften der Schützen in Kairo den achten starken Rang geholt. Im Finale des KK-Dreistellungsmatchs blieb sie auch einige Zeit auf Kurs Olympia-Ticket. Mit 587 Ringen ins Finale gekommen, ging es in diesem um vier Quotenplätze, zwischenzeitlich lag Ungerank auf Platz vier. Gold ging an die Chinesin Wanru Miao.