Entführungsalarm um kleinen Stafford-Welpen „Sabo“

In Auto verfrachtet und gestohlen?

Laut den Helfern sieht es auch so aus, als wäre der Welpe in ein Auto verfrachtet worden. Ob aus Tierliebe oder mit bösem Hintergedanken, das ist jetzt die große Frage. „Es wurden alle Tierschutzorganisationen und Veterinärmediziner in der Umgebung abgeklappert, aber mein Hund ist spurlos verschwunden. Hoffentlich landet er nicht in der Hundekampf-Szene“, so G. verzweifelt.