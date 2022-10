Matthias Mayer über WM-Dilemma: „Es nützt nichts“

Los geht es für den Fixstarter im ÖSV-Team bereits am Sonntag (10 und 13 Uhr) mit dem Riesentorlauf in Sölden. „Die letzten Jahre war es immer schon ein Fixpunkt für mich, in Sölden am Start zu sein. Es ist immer wieder eine große Challenge, mich da runterzukämpfen. Das möchte ich auch am Sonntag wieder“, gab Mayer, der im Vorjahr im Finale ausgefallen war, zu Protokoll. „Mir liegt, dass ich davor einfach ein paar Wochen Zeit zum Trainieren habe. Das habe ich auch jetzt wieder genutzt.“