Pinturault: „Neuer Alexis für mein Karriereende“

Ein großes Ziel in diesem Winter ist auch die Alpin-WM, die in seinem Heimatort Courchevel stattfindet. „Aber ich glaube, ich darf nicht alles vermischen. Ich muss zuerst die Saison Schritt für Schritt nehmen. Wenn ich dann sehe, dass ich schnell fahren kann und in den Wettkämpfen bereit für einen Sieg oder das Podest bin, dann wird die Weltmeisterschaft auch in meinen Kopf präsent sein“, erklärte Pinturault in nahezu fehlerfreiem Deutsch.