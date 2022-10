Norwegens Asse adeln zurückgekehrten ÖSV-Trainer

„Er hat ein gutes Auge, das nicht so viele Trainer haben, er versteht es, mit den Athleten zu reden. Nicht nur zu sagen, was zu tun ist, sondern es auch zusammen durchzuarbeiten. So weit ist alles gut“, merkte McGrath weiters an. Der zwei Tage ältere Braathen, im Rennen um die große Kugel 2021/22 an der neunten Stelle zu finden und in der Riesentorlaufwertung als Vierter wie im Slalom knapp am Stockerl dran, spricht von einer „großartigen Vorbereitungszeit“ mit dem neuen Trainer. In der auch das Thema Speed zur Sprache kam. Im ÖSV-Team verfolgt bekanntlich auch Marco Schwarz dieses Ziel.