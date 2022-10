30 Grad in Italien: Längere Badesaison gefordert

Temperaturen um die 30 Grad haben in den vergangenen Tagen in Italien Einheimische und Touristen trotz des voranschreitenden Herbsts an den Strand gelockt. Der Verband der Strandbadbetreiber forderte bereits eine Verlängerung der Badesaison bis Ende Oktober. Der Schulbeginn sollte wie vor Jahrzehnten am 1. Oktober statt wie derzeit Anfang September stattfinden, fordert der Präsident des Verbands, Fabrizio Licordari.