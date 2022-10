„Annektiertes“ Getreide im großen Stil exportiert?

Russland: Ukrainischer Weizen „minderwertig“ - kein Bedarf

Die russische Botschaft teilte auf NDR-Anfrage mit, es sei „unstrittig, dass die Russische Föderation nicht nur den Eigenbedarf an Getreide deckt, sondern auch Exportanfragen aus allen Teilen der Welt entspricht“. Russland habe aber keinen Bedarf an ukrainischem Weizen, zumal dieser „dem russischen Produkt in Qualität nachsteht“. Die Botschaften Syriens und der Türkei hüllten sich laut NDR auf dessen Anfragen in Schweigen.