Cherson-Räumung: Nächster Rückschlag für Russland

Russland will 50.000 bis 60.000 Menschen evakuieren

Nun wurde eine großflächige Evakuierung gestartet, Zivilisten sei es nun für sieben Tage verboten, in die Region einzureisen, gab die Verwaltung bekannt. 5000 Menschen wurden in den letzten zwei Tagen bereits evakuiert. Insgesamt sollen „etwa 50.000 bis 60.000“ Menschen über den Fluss Dnipro in russisch besetztes Territorium gebracht werden. Dies werde etwa sechs Tage in Anspruch nehmen, so Verwaltungschef Saldo.