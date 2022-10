Leiterin: Gab politisch motivierte Besetzung

Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss befasste sich am Donnerstag unter anderem mit Postenbesetzungen, die parteipolitisch motiviert gewesen sein sollen. Eine mittlerweile pensionierte Abteilungsleiterin bestätigte diesen Vorwurf, als sie aussagte. Die am besten qualifizierte Person habe von Anfang an keine Chance gehabt.