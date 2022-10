ÖVP-Held mit Bauchweh sorgte für Wunscherfüllung

Thomas Schmid, ehemals mächtiger bzw. umtriebiger Generalsekretär, hat am 4. Juli 2022 bei einer seiner Aussagen vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft im Detail geschildert, wie die Interventionenkette ablief, die Scharf ihrer Karrierekrönung beraubte. Fast 15 Protokollseiten ergibt das, wobei man an den vielen bohrenden Fragen an Schmid erkennt, wie wichtig den Staatsanwälten dieses Thema war.