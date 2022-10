Gallneukirchner Serienfan auf Hasselhoffs Spuren

Showdown am Flugplatz in Schladming

Zum 40-jährigen „Knight Rider“-Jubiläum traf er sich nun mit dem Villacher Michael Lussning, einen ebenso großen Fan der Serie, zum freundschaftlichen Wettstreit. In drei Kategorien ging es darum, Punkte zu sammeln: Welches Auto kommt dem Original näher und ist detailverliebter gebaut? Wer überzeugt im Quiz mit Fragen zur Serie? Wer ist bei einem Drag-Race auf einer 500 Meter langen Landebahn am Flugplatz Schladming schneller? Ob Pirngruber sich durchsetzen konnte, zeigt „Servus am Abend“ heute, Donnerstag, 20. Oktober, um 18.05 Uhr bei ServusTV.