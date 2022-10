In der Innenstadt wird das Parken günstiger

Wuchertarife in Graz und Wien

Andere Städte kassieren kräftiger ab: In Graz muss man für die ersten 30 Minuten einen Euro hinlegen, in Wien 1,10 Euro. „Die Klagenfurter Gemütlichkeit zählt. Die Autofahrer haben viel mehr Toleranz verdient. Mit den Parkgebühren wird die Stadt an die 2,85 Millionen Euro einnehmen.“ An Parkstrafen hat die Stadt heuer bisher 1,6 Millionen Euro kassiert, im vergangenen Jahr zwei Millionen.