Ganz spezielle Streicheleinheiten für Vierbeiner

Seit September können Tierliebhaber dem eigenen Vierbeiner sogar Wellness bieten. Von der klassischen Massage über Gerätegymnastik bis zur Gelenksmobilisation – die Schauspielerin und ehemalige Radiomoderatorin Christina Meister-Sedlinger möchte in ihrer Praxis in Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, einen „Kurort“ für Hunde, Katzen und Pferde schaffen.