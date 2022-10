Hausverwaltung scherte Wasserschaden nicht so sehr

Wasser, das von der Decke rinnt und über den Luster in die am Boden bereit gestellten Gefäße tropft. Diese Situation (siehe auch Video oben) hat Leserin Alexandra K. in ihrer Wohnung, wenn es regnet. Weil über ihr der Dachboden ausgebaut wird. Was die Hausverwaltung dazu sagt, ist bemerkenswert.