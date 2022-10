Prostituierte in Grazer Hotelzimmer verprügelt

„Sie mag Würgespiele beim Sex“, sagt der angeklagte Ungar am Montag vor Gericht in Graz. Daher würden die Male am Hals seiner Lebensgefährtin herrühren. Die Rissquetschwunde an der Lippe habe sich die Frau vielleicht bei einem Sturz zugezogen. Genauso wie die Schädel- und Brustkorbprellungen. „Ich war das auf jeden Fall nicht“, zuckt der Hüne mit den mächtigen Oberarmen die breiten Schultern.