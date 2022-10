Kreml: Annektierte Gebiete mit Atomwaffen schützen

Russischer Bombenhagel auf die Ukraine geht weiter

Russland hat am Dienstag seine Luftangriffe auf ukrainische Städte fortgesetzt und erneut auf kritische Infrastruktur wie die Strom- und Wasserversorgung gezielt. In Kiew gab es in der Früh mehrere Explosionen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte Russland einen „terroristischen Staat“ und erklärte, mit Russlands Präsident Wladimir Putin gebe es keinen „Raum für Verhandlungen“.