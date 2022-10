Russischer Jagdbomber nahe Ukraine abgestürzt

Der zweisitzige Jagdbomber vom Typ Suchoi-34 sei in den Hof eines Wohnkomplexes gestürzt, der Treibstoff des Flugzeugs sei in Brand geraten, erklärte das Ministerium. In sozialen Medien veröffentlichte Bilder zeigen ein brennendes Gebäude. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters stehen fünf von neun Stockwerke des Hochhauses in Flammen.