Markt, Park, Wohnhaus in Schutt und Asche gebombt

Notstromversorgung in Krankenhäusern

Im Gebiet Dnipropetrowsk wurden in Kriwyj Rij und in der Gebietshauptstadt Dnipro Explosionen gemeldet. In der nordukrainischen Stadt Schytomyr fiel nach russischen Luftangriffen die Stromversorgung aus. „Es gibt zurzeit weder Licht noch Wasser in der Stadt“, schreibt Bürgermeister Serhij Suchomlyn. Die Krankenhäuser hätten auf Notstromversorgung umgestellt. In Schytomyr lebten vor Beginn der russischen Invasion am 24. Februar rund 260.000 Menschen.