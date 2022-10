Dornbirns Rothosen haben heute nichts zu verlieren

Zuletzt lief es in der Liga nicht nach Plan für die Dornbirner. Nach der Niederlage gegen Linz verlor das Team von Thomas Janeschitz auch am vergangenen Wochenende in der Südstadt, gegen schwache Admiraner. „Das war nicht gut genug von uns“, bedauert Stürmer Renan, „wir müssen versuchen, wieder mutiger aufzutreten.“ Heute (19) im ÖFB-Cup bietet sich eine gute Gelegenheit, das Ruder wieder in die richtige Richtung zu reißen.