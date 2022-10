Der Pokalsieger setzte auf das richtige Blatt

In St. Ruprecht war die Enttäuschung naturgemäß groß, hatte man doch hohe Erwartungen in den Hit gesetzt. „Wir müssen akzeptieren, dass das heute zu wenig war“, gestand etwa Coach Gerlitz ein. An der Heimatverbundenheit wird laut Obmann Bloder aber festgehalten: „Wir haben eine super Jugendarbeit, 30 Spieler in der Zweier und ein Großteil unserer Kicker kommt direkt aus dem Ort!"