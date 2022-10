Heiratswillige brauchen in Wien jetzt viel Geduld

Viele Verliebte können es oft nicht erwarten, in den Hafen der Ehe einzulaufen. Das geht mitunter nach hinten los. Immerhin werden in Wien laut Statistik knapp 40 Prozent der Ehen wieder geschieden. Es ist auch der höchste Wert in Österreich. Wenn dieser Schnitt in den kommenden Jahren nach unten geht, könnte das an einer längeren Bedenkzeit liegen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet - heißt es ja schon bei Friedrich Schiller.