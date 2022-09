Geplatzte Hochzeiten sorgen für Schnäppchen

Brautschuhe, Schleier, Stolas, Jacken, dazu Kleider in den Größen 32 bis 46 in einer Preisspanne ab 110 bis 1500 Euro. „Der Preis ist meist ein Drittel oder die Hälfte des Originalpreises“, sagt Franziska Dastel, in deren Laden namens „Rindenkind“ in St. Martin im Innkreis heute, Freitag, von 14 bis 17 Uhr ein Brautmodenbasar stattfindet.