KV-Verhandlungen: Harter Kampf um hohes Lohnplus

Für die rund 200.000 Mitarbeiter in der metalltechnischen Industrie endete die zweite Verhandlungsrunde am Montag nach wenigen Stunden im Zorn. Mit der Forderung nach 10,6 Prozent Lohnplus (im Vorjahr gab es 3,55 Prozent) legte Gewerkschafter Rainer Wimmer die Latte sehr hoch, Arbeitgeber-Chef Christian Knill bot hingegen 4,1 Prozent. Das sei eine Provokation, so Wimmer. Nun folgen von 19. bis 21. Oktober österreichweite Betriebsversammlungen, und man werde sich vom ÖGB die Genehmigung für Streiks holen. Am 24. Oktober will man weiterverhandeln.