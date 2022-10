Atdhe Nuhiu und „sein allerwichtigster Treffer“

Groß war am Sonntagnachmittag die Erleichterung über den Treffer von Atdhe Nuhiu in der Nachspielzeit, der den 1:0-Sieg für Altach bedeutete. Bis zu diesem Treffer hing die ungeliebte Rote Laterne in der Cashpoint-Arena, quasi im letzten Abdruck lud man diese in den Bus der Hartberger ein und schickte sie mit in die Oststeiermark. „Das war mein wichtigster Treffer in dieser Saison“, meinte Nuhiu nach dem Spiel.