In Peters Rhythmus zum Befreiungsschlag

Das Engagement des Trommlers und jenes der Akteure bleiben nicht unbemerkt: Immer mehr Fans sind in letzter Zeit zu den Henndorfer Partien geströmt, wollen die Aufbruchsstimmung am Wallersee hautnah miterleben. Die nächste Chance auf heimischer Anlage ergibt sich am Nationalfeiertag, wenn Pfarrwerfen bei Peter & Co. aufschlägt. Matthew Golderer