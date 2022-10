Ein Ried-Sieg als ganz besonderes Geschenk

Wünsche in der letzten Lebensphase

„Mit dem Rotkreuz-Wunschmobil wollen wir Menschen in ihrer letzten Lebensphase besondere Herzenswünsche erfüllen“, sagt RK-Präsident Walter Aichinger. Ein kompetentes Team realisiert ganz persönliche Tagesreisen zu Veranstaltungen oder an besondere Orte. Ein speziell dafür ausgestatteter Rettungswagen bringt die Patienten dann an ihr Ziel.