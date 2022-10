Wo die Wölfe den Menschen nun immer näher kommen

Zwei der vier österreichischen Rudel leben im Waldviertel

Mit dem steigenden Aufkommen der Raubtiere in der Region häufen sich Begegnungen zwischen Wolf und Mensch. Immerhin leben im Waldviertel - und da hauptsächlich im Bezirk Zwettl - zwei der vier in Österreich nachgewiesenen Rudel. Jenes am Truppenübungsplatz Allentsteig hat heuer neun bis zehn Junge, wie Fotos belegen. Der Population im Raum Gutenbrunn werden sieben Jungwölfe zugerechnet.