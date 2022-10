Rapid: Mit Freude gegen den Negativtrend

Denn in der Fremde hat Rapid in dieser Saison viel mehr Punkte (10) geholt als zu Hause (4), tritt heute in Ried und somit beim schwächsten Heimteam der Liga an. „Sie wollen nach der tadellosen Leistung in Wolfsberg bestimmt nachlegen, wir sind vorbereitet, wissen, was uns erwartet“, sagt Feldhofer vor seinem 40. Spiel als Rapid-Trainer.