Tabellenführer Südtirol besiegt Graz99ers mit 3:1!

In Bozen sorgte Sam Antonitsch, der Sohn von Tennis-Ex-Star Alexander, in der 3. Minute im Powerplay für die rasche Führung der Graz99ers. Die Südtiroler drängten in der Folge aber auf den Ausgleich, während die Grazer etwa eine doppelte Überzahl für zwei Minuten ab der 27. Minute nicht zum 2:0 nutzen konnten. Und so kam es wie es kommen musste: Domenico Alberga traf in der 34. Minute zum 1:1. Nach diesem Zwischenstand nach zwei Dritteln kam für die Steirer auch noch Pech dazu, als Amadeus Egger in der 43. Minute den Puck mit den Schlittschuhen ins eigene Tor lenkte. Kurz darauf legte Christian Thomas (46.) zum 3:1 nach. Ein Schlagschuss von Mike Halmo knallte in der 54. Minute an die Latte. Der Sieg der Hausherren hätte höher ausfallen können.