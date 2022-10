Schwangere mit Mord bedroht: Freispruch!

Die Staatsanwaltschaft klagte den 28-Jährigen deshalb wegen gefährlicher Drohung an. Beim Prozess in Eisenstadt erschien der Beschuldigte in trauter Zweisamkeit mit seinem mutmaßlichen Opfer und behauptete zunächst, er verstehe nur schlecht Deutsch. „Warum haben Sie dann bei der Polizei angegeben, dass Sie keinen Dolmetscher brauchen?“, hakte die Richterin nach. Darauf hatte der Nordmazedonier keine wirklich befriedigende Antwort.