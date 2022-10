Mails aus dem Kanzleramt: Das Ringen geht weiter

WKStA legt nach

Nachdem das Bundeskanzleramt, gestützt in seiner Argumentation von Wolfgang Peschorn, Leiter der Finanzprokuratur und als solcher Anwalt der Republik, die Herausgabe verweigert hatte, legt nun die WKStA nach. In einem Schreiben an das Landesgericht für Strafsachen Wien fordert man nun erneut die Übermittlung der Mailordner.